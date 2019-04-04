شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% رابحا عدد 14.30 نقطة ليصل إلى مستوى 2774.78 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 56.2 مليون سهم محققة ما قيمته 118.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1109 صفقة لـ30 سهما، وارتفع 12 سهما، فيما انخفض 12 سهما، واستقرت 6 أسهم.

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وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.47%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 5.80%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.68%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.03%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.66%، ثم شركة داماك العقارية بنسبة 4.48%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 5.81%، ثم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 5.47%.