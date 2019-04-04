كتب أحمد حسن
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى المُخصصة بالمرحلتين الخامسة، والخامسة التكميلية، بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، بمنطقة الجولف سيتى بالحى السابع، بمدينة العبور، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 14/4/2019، وحتى يوم الأربعاء الموافق 17/4/2019.
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور إنه سيتم تسليم القطع من 1 : 15، يوم الأحد 14/4/2019، والقطع من 16 : 30، يوم الاثنين 15/4/2019، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 16/4/2019، والقطع...
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تسليم قطع أراضى المرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية بـ"بيت الوطن" منتصف إبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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