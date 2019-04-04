وزير التجارة والصناعة يبحث مع شركة دى ام جى ترتيبات إستضافة مصر للمعرض الدولى للبناء والتشييد

كتب: أحمد أبوعقيل

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع كريس كيلبى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة دى ام جى إيفينتس العالمية والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء ترتيبات إستضافة القاهرة لفعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولى للبناء والتشييد THE Big5 والذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 2-4 سبتمبر المقبل بمشاركة دولية واسعة .

حضر اللقاء نك بويل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والسفير خالد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادارت أحمد غزي رئيس شركة ACG- ITF لتنظيم المعارض والمؤتمرات .

وقال الوزير أن تنظيم المعرض للعام الثاني علي التوالي في مصر يعكس اهتمام الشركة بالسوق المصري كأحد أهم الأسواق الاقليمية في مجال صناعة وتصدير مواد البناء بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا .

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واوضح ان المعرض يضم 8 قطاعات رئيسية تشمل مواد البناء وآلات ومعدات الإنشاءات والميكانيكا والكهرباء والهندسة الصحية وأبواب وشبابيك وواجهات المباني والتشطيبات وانظمة التكييف وأعمال الخرسانة ، مشيرا الي ان المعرض يقام هذا العام علي 3 صالات للعرض .

ولفت نصار إلي أن قطاع التشييد والبناء يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة وفرصاً كبيرة للنفاذ للأسواق الاقليمية والعالمية ، مشيراً الي ان صناعة مواد البناء تمثل أحد الصناعات الرئيسية بالاقتصاد المصري حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة لمعدات ومواد البناء علي المستوي الاقليمي.

ومن جانبه قال كريس كيلي النائب الاول لرئيس مجلس ادارة شركة دي ام جي ايفينتس العالمية ان النسخة الثانية للمعرض تتضمن مشاركة 300 عارض يمثلون 30 دولة ، مشيرا الي ان أهم الدول المشاركة بالمعرض تشمل مصر والمملكة المتحدة وألمانيا واليونان والهند وايطاليا وفرنسا وتركيا واسبانيا والصين وكندا وسويسرا

واضاف ان المعرض يستهدف جذب مشترين دوليين للسوق المصري في عدد كبير من المجالات الصناعية وهو ما يسهم في دعم صادرات الصناعة المصرية في مجال الصناعات المغذية لقطاع البناء والتشييد، لافتا الي ان المعرض يعد أحد المعارض الرائدة عالميا في هذا المجال ويقام منذ ما يزيد عن 30 عام بمنطقة الشرق الاوسط والهند ودول جنوب شرق اسيا .