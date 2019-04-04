وصل للعقارات تطلق "وصل لينك" في المحيصنة

دبي - الخليج 365 :

أعلنت وصل للعقارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، عن إطلاق مشروع "وصل لينك" في سوق الإيجار بدبي. ويمثل إطلاق هذا المشروع الجديد جانبًا من استراتيجية الشركة الهادفة إلى توفير الخيارات السكنية بأسعار معقولة في مختلف مناطق المدينة.

ويقع "وصل لينك" في المحيصنة، وتتألف الوحدات السكنية فيه من 8 استوديوهات (تتراوح مساحاتها من 386 - 434 قدمًا مربعًا)، و 95 شقة من غرفة واحدة (620 - 855 قدمًا مربعًا) و 129 شقة من غرفتين (من 1,076 – 1,335 قدمًا مربعًا)، و 15 شقة من ثلاث غرف (بمساحات تتراوح من 1,516 – 1,624 قدمًا مربعًا).

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: "من شأن إطلاقنا لمشروعنا الجديد "وصل لينك" أن يسهم في تعزيز رؤيتنا في وصل لتقديم مشروعات عالية الجودة، تكون موجهة للعملاء في المناطق الرئيسية من الإمارة، إلى جانب التوسع في محفظتنا، بما يساعدنا على تقديم خيارات سكنية بجودة أفضل تواكب متطلبات الحياة الحضرية".

ويبعد "وصل لينك" دقيقة واحدة عن شارع الشيخ محمد بن زايد الذي يربط بين إمارتي دبي والشارقة والإمارات الأخرى، وسيوفر وحدات بأسعار معقولة مع تشطيبات فاخرة وتجهيزات ممتازة، فضلاً عن العديد من المرافق، بما في ذلك الصالات الرياضية المنفصلة للرجال والنساء.