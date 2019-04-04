"إيجل هيلز" تكشف النقاب عن مشروع "رزيدنسز في ماندارين أورينتال، مسقط"

مسقط - الخليج 365 :

بحضور صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، أطلقت إيجل هيلز مسقط"، وهي شراكة بين "إيجل هيلز أبوظبي" و"عز العالمية"، مشروع "رزيدنسز في ماندارين أورينتال، مسقط" في سلطنة عُمان. وأعلن عن المشروع الجديد محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز" خلال حفل إطلاق أقيم في دار الأوبرا السلطانية مسقط.

وتمثل هذه الخطوة أول إطلاق من نوعه لمشروع "رزيدنسز في ماندارين أورينتال" على مستوى المنطقة، وأول مجموعة من الشقق السكنية المخدومة بالكامل والتي تحمل إسم علامة تجارية فاخرة في عُمان.

وتمّ تصميم الوحدات السكنية في مشروع "رزيدنسز في ماندارين أورينتال، مسقط" بهدف بداية حقبة جديدة في عالم المعيشة الفاخرة لتخدم سوق العقارات السكنية المتنامي، وتقديم عدد محدود من الشقق الحصرية في العاصمة. ويتميّز المشروع بتصميم معاصر يمتزج مع مزايا متفرّدة تعكس فخامة وعراقة مسقط. وسيحظى سكّان هذه الوحدات بطيف من الخدمات المقدمة من قبل فندق ماندارين أورينتال، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق المقدمة حصرياً للقاطنين. كما يمكنهم الاستفادة أيضًا من مجموعة من الخدمات المميّزة التي تلبي تطلعاتهم، بالإضافة إلى الاستمتاع بأسلوب حياة راقٍ وفريد يجمع ما بين الراحة المنزلية والخدمة الأسطورية التي تشتهر بها مجموعة ماندارين أوريانتال.

وقال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز": "إن قيادة سلطنة عمان المتمثلة برؤية ثاقبة وتوجهات طموحة، تحرص بشكل مستمر إلى دفع عجلة التنمية المستدامة للسلطنة، حيث نجحت بتعزيز مكانة رائدة لها في المنطقة كوجهة متفرّدة، والمحافظة على تراثها الطبيعي والثقافي. إنّ تواجدنا في مسقط بالشراكة مع "عز العالمية" و "مجموعة ماندارين أورينتال للفنادق" يعكس التزامنا بجودة المشروع الفريد الذي قمنا بتصميمه ليعبّر عن الإرث العُماني العريق".

وأضاف العبّار: "وتهدف كل من الفندق والمساكن في ماندارين أورينتال، مسقط إلى دمج الأجواء الحضرية والراحة التي تقدّمها الواجهة البحرية في قلب مدينة مسقط النابضة بالحياة والمتنامية باستمرار. وفي إطار هذا النمو، تواصل إيجل هيلز مسيرتها في رسم ملامح الرفاهية الأصيلة والضيافة الفاخرة عبر مشاريعها التي تقوم بتطويرها لتنسجم مع البيئة الطبيعية المحيطة بها. ويقع المشروع في قلب مدينة مسقط على شاطئ القرم ويطل على بحر عمان، مما يوفر للمقيمين والزائرين مناظر طبيعية خلابة على البحر، هذا وبالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى كورنيش الشاطئ المبهج."

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ومن جهته، قال محمد عبد الحميد البوسعيدي، الرئيس التنفيذي، عز العالمية: "تعكس قصة نجاح "إيجل هيلز" في مختلف الأسواق الدولية منهجها التنموي القوي الذي يعتبر قيمة مضافة بالنسبة لنا خاصةً في السلطنة. ونحن ملتزمون بتقديم التميز وجودة عالية في التطوير العقاري في السلطنة، بما يتماشى مع برامجها التنموية والاستراتيجيات الاقتصادية. ويعدّ ماندرين أورينتال، مسقط علامة تجارية رائدة ونحن فخورون بشراكتنا مع إيجل هيلز في تقديم مفهوم الإقامة الفاخرة تحت اسم علامة تجارية عالمية في عُمان".

وأضاف ريتشارد بايكر، الرئيس التنفيذي لعلاقات العملاء لـ"مجموعة ماندارين أورينتال": "نحن سعداء بإطلاق مشروع "رزيدنسز في ماندارين أورينتال، مسقط"، ونتطلع إلى تقديم خدمات ضيافة راقية من خلال العلامة التجارية المرموقة التابعة بنا، وهذا لمصلحة أصحاب المنازل التي تتميّز بالتفرد والرقي".

ويقع المشروع على بعد كيلومتر واحد فقط من دار الأوبرا السلطانية مسقط، وعلى بعد 8 كيلومتر من جامع السلطان قابوس الأكبر و 15 كيلومتر من مطار مسقط الدولي. وبموقعه الاستراتيجي، يوفر المشروع سهولة الوصول إلى مناطق الجذب الرئيسية والمناطق التجارية المركزية في جميع أنحاء مسقط.

وبصفته وجهة ترفيهية مفعمة بأسلوب حياة راقٍ، يقدم المشروع للمقيمين والضيوف وسائل راحة متميزة بما في ذلك مجموعة واسعة من المطاعم الفاخرة، وقاعة احتفالات مميّزة توفر إطلالات خلابة على البحر، ومجموعة واسعة من المرافق المخصصة للمناسبات والاجتماعات والفعاليات المتنوعة. وسيشمل المشروع سبا فاخر مع حمام فارسي أصيل، وحوض سباحة خارجي للأطفال والكبار متصل بشاطئ رملي مميز.

وتقدّم الوحدات السكنية في المشروع شقق فاخرة مؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم وشقتين بنتهاوس تتألف كل منهما من أربع غرف نوم. كما يقدّم المشروع بالإضافة إلى الحداثة التي يتمتع بها خدمات الكونسيرج على مدار الساعة، والصيانة والأمن، وإمكانية دخول وخروج حصرية للقاطنين، وخدمة صف السيارات، ومنافذ البيع بالتجزئة وصالة حصرية للمقيمين فقط. وتشتمل المرافق الترفيهية الإضافية المخصصة للمقيمين حمام سباحة للكبار وآخر للأطفال وصالة مشتركة للنزلاء وغرفة متعددة الأغراض وغرفة ألعاب للأطفال بالإضافة إلى باحة خاصة للسكان. ويعد المشروع الوجهة المثالية للسكان والسياح الراغبين بالاستمتاع بجبال الحجر والقيام برحلات تنزه، فضلاً عن القيام بمغامرات الغوص.