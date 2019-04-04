أراضي دبي تختتم مشاركتها الناجحة في "قمة مستقبل البلوك تشين 2019"

دبي - الخليج 365 :

في إطار جهودها المستمرة الرامية إلى إبراز مبادراتها الطموحة والخطط المستقبلية الهادفة إلى دعم قطاع العقارات في الإمارة، تمكنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من تسجيل مشاركة فاعلة ومتميزة لها في "قمة مستقبل البلوك تشين" التي افتتحها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في دورتها الثانية.

وكانت الدائرة من خلال ذراعها التقنية شركة الإمارات للحلول العقارية، قد استعدت لهذا الحدث مسبقًا، ونجحت في تسليط الضوء على مكانة الدائرة بحضورها الفاعل في ورشة عمل رئيسية حملت اسم (بلوك تشين 101)، لتستعرض أمام المشاركين نظرتها السباقة لمستقبل قطاع العقارات، إلى جانب المبادرات التي تتبناها في هذا الشأن ومنها مشروع درب الذي تم عرضه في منصة الدائرة. وفضلاً عن ذلك، شاركت الدائرة في ورشة عمل أخرى بعنوان "دبي تعيد اختراع الواقع".

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي: "إن مشاركتنا في الدورة الثانية من "قمة مستقبل البلوك تشين 2019" تهدف في المقام الأول إلى دعم رؤى قيادتنا الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، لجعل دبي عاصمة عالمية للابتكار، إضافة إلى ترجمة "استراتيجية دبي للبلوك تشين" على ضوء ما تحملة هذه التقنية الناشئة من احتمالات لا حصر لها لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية، وإحداث نقلة نوعية في أداء العمل الحكومي، وتوفير خدمات متكاملة تمتاز بالسهولة والراحة. ويسرنا تسجيل مشاركة قوية لنا في نسخة هذا العام بالتعاون مع مكتب حكومة دبي الذكية".

وفي الورشة الأولى (بلوك تشين 101) التي تم تقديمها باللغة لأول مرة، انضم خليفة الزريم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية إلى نخبة من الخبراء العالميين، لتبادل الرؤى حول القضايا المتعلقة بتبني وتعزيز جهود استخدام هذه التقنية على نطاق عالمي. وفي الورشة ذاتها ألقى السويدي الكلمة الافتتاحية التي سلط الضوء خلالها على مستقبل قطاع العقارات والخطط المستقبلية، تعرض خلالها لأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، والسبل التي يمكن اتباعها لتقديم خدمات سهلة وسريعة بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة ضمن شبكة "بلوك تشين" موحدة، تضمن التخلص من الإجراءات الروتينية لتوفير الوقت والجهد والمال على مختلف الأطراف من المتعاملين في هذا القطاع، ويمكن لعملائنا الاطلاع على التحديثات وآخر المستجدات لدبي بلوك تشين العقاري من خلال زيارة الموقع الألكتروني: http://drb.gov.ae/

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وألقى مريد مصطفى، مدير العمليات في شركة الإمارات للحلول العقارية كلمة تحت عنوان "دبي تعيد اختراع الواقع"، حيث تطرق على مدى 15 دقيقة إلى التعريف بأراضي دبي، مع تقديم حالات لاستخدم البلوك تشين على أرض الواقع، ومعالم من رحلة الدائرة للاستفادة من هذه التقنية، وسرد مجموعة من الحقائق التي تميز القطاع العقاري في دبي، وتضعه في مرتبة الريادة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بجدارة.

وكان مكتب حكومة دبي الذكية، قد استضاف هذا الحدث الأول من نوعه في العالم يومي الثاني والثالث من أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وأتيحت الفرصة من خلالها لإطلاع آلاف المشاركين على أحدث المستجدات والتطبيقات الخاصة بالتقنية. وكانت القمة بمثابة فرصة قيمة لتواصل الخبراء والشركات الناشئة، من أجل تبادل المعرفة وطرح المنجزات للوقوف على ما حققته هذه التكنولوجيا حتى الآن، وأهمية التعاون العالمي على نطاق واسع للاستفادة من تطبيقات البلوك تشين في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجه العالم.

وتناول الحدث في دورته الثانية الكثير من الموضوعات التي غطت مجالات عديدة، بما في ذلك العقارات، والتمويل، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، وغيرها بمنصة لعرض أحدث مستجدات تقنية البلوك تشين في قطاع دبي العقاري.