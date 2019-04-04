شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 420 فرصة استثمارية فى الشرقية خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن طرح ودراسة عدد من المشاريع الترفيهية، ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية المطروحة أو المزمع طرحها خلال العام الميلادي الجاري والبالغ عددها ٤٢٠ فرصة استثمارية في مختلف المجالات ومختلف مدن ومحافظات المنطقة، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى «بيبان الشرقية» القائم على أرض معارض الظهران (الظهران اكسبو) والذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء أمس الأربعاء، بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن عبدالعزيز، ومعالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وتنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" .

واستعرضت الأمانة خلال مشاركتها في ملتقى بيبان فرصها الاستثمارية والتي تم طرحها دعما لرواد الأعمال وتنمية للمنطقة الشرقية، حيث تم طرح عدد من الفرص الاستثمارية المميزة في المجال الترفيهي، و من بين المشاريع التي استعرضتها في الملتقى مشروع تطوير جزيرة المرجان كمشروع مقترح على مساحة تتجاوز ٥٧٣٧٨,٠٩٦١ متر مربع وذلك بأنشطة ترفيهية ومراسي سفن، إضافة إلى شاليهات ومنتجعات سياحية .

Advertisements

إضافة إلى مشروع تطوير كورنيش الخبر بمدينة ترفيهية ومرسى سفن بمساحة ٦٠٩٦٠ متر مربع ومشروع المدينة الترفيهية وحلبة السيارات على شاطئ العزيزية بمحافظة الخبر بمساحة تتجاوز ٢ مليون متر مربع.

و هناك أيضا مشروع ساحات عربات الطعام في ٣ مواقع بحرية ومشروع بحيرة سيهات بمساحة 10 آلاف متر مربع ومشروع تطوير الواجهة البحرية الرئيسية في كورنيش محافظة القطيف، بمساحة تتجاوز ٥٠ ألف متر، ومشروع تطوير الحدائق القادمة وطرح جزء مها للاستثمار.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة عبر تصفح بوابة الأمانة الرقمية www.Eamana.gov.sa والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، أو الاستفادة من الباقة الخدمية التفاعلية لتطبيق (استثماري) على الأجهزة الذكية الذي يهدف الى الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، والمواقع الاستثمارية الشاغرة بكل شفافية بالإضافة إلى التواصل إلكترونيا مع وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة؛ مما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية المملكة 2030.