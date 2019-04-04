شكرا لقرائتكم خبر عن الطلب الصيني على الغاز سيبلغ 360 مليار متر مكعب في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال لي هوي نائب رئيس شركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك)، أمس، إن الطلب الصيني على الغاز سيصل إلى 360 مليار متر مكعب في 2020 ويرتفع إلى 480 مليار متر مكعب بحلول 2025.

وأضاف خلال مؤتمر في شنجهاي أن الصين وضعت نفسها تحت ضغط بتوقيعها الكثير من عقود التوريد طويلة الأجل بأسعار مرتفعة نسبياً.

(رويترز)

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