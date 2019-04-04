17 % نمو العلامة التجارية لـ «الإمارات» إلى 6.26 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت العلامة التجارية لشركة طيران الإمارات، نمواً سنوياً بمقدار 17% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 6.26 مليار دولار في 2019، ارتفاعاً من 5.33 مليار دولار العام الماضي، وفقا لتقرير «أغلى العلامات الجارية بقطاع الطيران 2019» الصادر عن «براند فاينانس»، والذي احتلت فيه الشركة المرتبة الخامسة عالمياً في القائمة، لترسخ مكانتها بين الخمسة الكبار في القطاع منذ الإصدار الأول للتقرير في عام 2011.

منحت «براند فاينانس» طيران الإمارات أعلى تصنيف لجودة العلامة التجارية وهو AAA، وهو ما لم تمنحه المؤسسة ل«دلتا» التي احتلت صدارة الترتيب بقيمة تبلغ نحو 10 مليارات دولار، و«أمريكان إيرلاينز» التي حلت ثانية بقيمة تتجاوز ال 9.5 مليار دولار.

وقال التقرير إن طيران الإمارات واصلت حصدها للمزيد من العملاء من جميع أنحاء العالم، بفضل الخيارات المتعددة التي تمتلكها في المسافات الطويلة، إضافة إلى جودة صالاتها المنتشرة بمطارات رئيسية وفخامتها، والخدمات الترفيهية التي تقدمها على متن طائراتها ودقتها في المواعيد.

من جهة أخرى، نالت طيران الإمارات لقب «أفضل درجة أولى في العالم» ضمن «جوائز تريب أدفايزر ترافلرز تشويس 2019» للناقلات الجوية العالمية. وحصدت الناقلة 3 جوائز أخرى هي: أفضل درجة رجال أعمال في الشرق الأوسط، وأفضل درجة أولى في الشرق الأوسط، والخيار الأول للمسافرين في الشرق الأوسط.

وأعرب تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، عن سعادته بنيل هذه الجوائز التي التي تعكس رضا العملاء وتقديرهم للتجربة المتميزة على رحلات الناقلة. وقال: «توفر طيران الإمارات تجربة متكاملة في الدرجة الأولى، تبدأ قبل السفر وتشمل خدمة السيارة مع سائق من وإلى المطار، وكاونترات خاصة لإنهاء إجراءات السفر، وصالات خاصة في المطارات، وأرسينا معايير رفيعة في هذه الدرجة ونواصل استثمارنا في منتجات وخدمات مبتكرة تعزز تجربة المسافرين».