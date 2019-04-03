بنك انكلترا: خطر بريكست من دون اتفاق بلغ مستوى "يثير القلق"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بنك إنكلترا

نبه حاكم بنك إنكلترا مارك كارني الاربعاء في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز الى أن خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق بلغ مستوى "يثير القلق".

وإذ اعتبر أن هذا الخطر بات في مستوى "يثير القلق"، لاحظ الحاكم أن بريكست من دون اتفاق "يمكن أن يحصل في شكل عرضي ومفاجىء"، رغم أن لندن والاتحاد الاوروبي يريدان تجنب هذا السيناريو الذي تخشاه أوساط الاعمال.

وذكر كارني بان "البرلمان يرفض بريكست من دون اتفاق، والحكومة، كما عبرت رئيسة الوزراء، ترفض بريكست من دون اتفاق، والاتحاد الاوروبي ضد خروج من دون اتفاق".

لكنه تدارك ان "هذا الامر يبقى احتمالا" وحتى "آخر الخيارات" اذا لم يتم التوصل الى حل للفوضى الراهنة قبل 12 نيسان/ابريل.

وتعليقا على ما يقوله انصار بريكست المتشددون لجهة انه يمكن التعامل مع وضع من دون اتفاق، اعتبر الحاكم أن هذا مجرد "وهم"، مضيفا "هناك أمور كثيرة يجب ان نقلق حيالها في حال الخروج من دون اتفاق، لكن القطاع المالي ليس جزءا منها".

ونبه الى أن كلا من اجمالي الناتج المحلي والتوظيف في المملكة المتحدة يمكن أن يخسر ثلاث نقاط، وان التراجع قد يكون اسوأ على صعيد الاستثمار والصادرات.