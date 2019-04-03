الان تتابع رويترز: أرامكو تختار محمد العريان كمستشار لجولة ترويجية للسندات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 9:31 م, 3 أبريل 2019 م التعليقات: 0 غير رسمي الخليج 365-متابعات قال مصدران إن شركة أرامكو ا،، اختارت محمد العريان، كبير المستشارين

الاقتصاديين في آليانز، كمستشار غير رسمي قبل الجولة الترويجية للشركة لطرح للسندات هو الأول لها على الإطلاق.

وتطلق أرامكو جولتها الترويجية العالمية هذا الأسبوع لطرح مرتقب للسندات من المتوقع أن يبلغ حجمه عشرة مليارات دولار على الأقل.

وتجتمع الشركة مع مستثمرين في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة طوال الأسبوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: أرامكو تختار محمد العريان كمستشار لجولة ترويجية للسندات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.