شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مكسيم للاستثمار تستعد لإطلاق مكسيم للسيارات بمفهوم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مجموعة مكسيم للاستثمار بإعادة تقديم مكسيم للسيارات بمفهوم مختلف للسوق المصرى، حيث وسعت نشاط الشركة لتتضمن ليس فقط مبيعات السيارات الجديدة، ولكن أيضا شملت السيارات المستعملة خاصة الماركات الفارهة والدراجات البخارية. وقد استعانت مكسيم للسيارات بأحدث الاجهزة والمعدات بالإضافة إلى الفنيين المدربين لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للسيارات بمركز الخدمة والمعرض بمساكن شيراتون، وتوفير مختلف قطع الغيار الأصلية للعملاء. وتقدم مكسيم للسيارات خدمات مختلفة للعملاء مثل خدمة الإنقاذ والطوارئ، والصيانة المتنقلة من الباب للباب فى جميع أنحاء الجمهورية، وأيضا إمكانية تعديل السيارات لهواه السيارات المعدلة باستخدام أحدث الأجهزة بجودة عالمية. Advertisements وتستعد مكسيم للسيارات فى الفترة القادمة بتقديم مجموعة مختلفة من عروض التقسيط للعملاء لمبيعات السيارات الجديدة والمستعملة، وأيضا لإجراء أعمال الصيانة والإصلاحات، بالإضافة إلى عروض مختلفة أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة مكسيم للاستثمار تستعد لإطلاق مكسيم للسيارات بمفهوم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.