شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تفويض المحافظين بالتصرف وإزالة تعديات أراضى "المالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتفويض المحافظين بالتصرف واتخاذ الإجراءات وإزالة التعديات على الأراضى المملوكة لوزارة المالية بنطاق المحافظات. وينشر ”الخليج 365” نص قرار وزير المالية المنشور بالجريدة الرسمية. Advertisements

المالية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار تفويض المحافظين بالتصرف وإزالة تعديات أراضى "المالية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.