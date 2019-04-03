شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة» : ‫العزل الحراري ومساحة الغرفه تؤثران على استهلاك الطاقة‬ والان نبدء بالتفاصيل

‫ ‬‫أكد مختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة " ، ان هنالك عوامل عدة تساعد على رفع كفاءة أجهزة التكييف وتقليل استهلاكها من الطاقة منها، وجود العزل الحراري واختيار السعة المناسبة لمساحة الغرف لها تأثير في استهلاك الطاقة لأجهزة التكييف، وأشارو إلى أنه يجب اختيار سعة المكيف المناسبة لمساحة الغرفة وهذا يساعد في تبريد المكان دون الحاجة لهدر مزيد من الطاقة وزيادة الاستهلاك.‬

‫وأشار المختصون إلى أن اختيار المكيف الأكثر كفاءة يجب الرجوع لبطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على المنتج والتأكد من وجودها في مراكز البيع. وذلك وفقا لملصق كفاءة الطاقة الموجود على جميع الاجهزة الكهربائية أجهزة التكييف في كافة المتاجر‬‪.‬

‫ ‬‫وأوضحوا أن بطاقة كفاءة الملصق الجديد للأجهزة الكهربائية تغيرت من النجوم إلى المستويات وتحتوي على 15 معلومة مهمة، تشمل على شعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ونوع الجهاز، ومستويات كفاءة الطاقة بالأحرف، وقارئ الاستجابة السريع، والاستهلاك السنوي للطاقة، ومعامل كفاءة الطاقة، وسعة الجهاز، ومعامل كفاءة الطاقة، والرقم المرجعي للمواصفة، والنوع الجهاز، والاسم التجاري، ورقم الموديل، وبلد الصنع، ورقم التسجيل، والرقم التسلسلي‬‪.