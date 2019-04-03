شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعًا بتداولات 4 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم ال الرئيسية اليوم مرتفعًا 50.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8985.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 128 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 68.26 نقطة ليقفل عند مستوى 3610.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 آلاف سهم تقاسمتها 215 صفقة.