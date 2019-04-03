شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان التنموي» : بناء 3130 وحدة سكنية في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

وقع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان اتفاقية مع شركة بلت للمقاولات ، وذلك لتنفيذ 5 مشروعات سكنية في عدد من المدن والمحافظات لمستفيدي البرنامج المسجلين في قوائم الوزارة، حيث جرت مراسم التوقيع اليوم بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في مقر الوزارة.

وتشمل الاتفاقية بناء 3130 وحدة سكنية في المواقع الخمسة تتوزع في مشروعين بمنطقة الرياض بـ 250 وحدة سكنية في محافظة الدوادمي، و200 وحدة سكنية في المجمعة، وفي منطقة حائل 1000 وحدة سكنية، وفي منطقة القصيم 1345 وحدة سكنية في بريدة، و335 في عنيزة.