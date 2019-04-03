شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: 24% نمو بالشركات و11% بالمؤسسات في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن نمو الشركات في المنطقة الشرقية بنسبة 24%، ونمو المؤسسات بنسبة 11% خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة لإصلاحات وتحسينات بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية. وأوضح القصبي خلال لقائه برجال وسيدات ورواد الأعمال بالمنطقة الشرقية اليوم على هامش ملتقى بيبان الشرقية أن السجلات التجارية المصدرة خلال السنوات الثلاث الماضية في الشرقية بلغت 181,086 سجل تجاري لـ 29,869 شركة بنسبة نمو 24% و151,217 مؤسسة بنمو 11%. وأكد أن صدور موافقة مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التجارة والاستثمار، الذي يأتي بعد مرور 15 عاماً من إقرار الهيكل التنظيمي السابق، سيكون له دور كبير في دعم وتمكين قطاع التجارة والاستثمار، مبيناً أن الهيكل الجديد أولى التجارة الإلكترونية وتطويرها وتحفيزها وتعظيم منافعها اهتماماً كبيراً، إلى جانب الاعتماد بشكل كبير على الحلول التقنية السريعة وذكاء الأعمال، لمواكبة التطورات العالمية في أنماط التجارة الحديثة.

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