شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع أكثر من المتوقع فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الأربعاء ارتفاع مبيعات التجزئة فى منطقة اليورو، التى تعتبر مؤشرا على الطلب المحلي، أكثر من المتوقع فى فبراير، بقيادة قفزة فى مبيعات المنتجات غير الغذائية.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى يورستات إن مبيعات التجزئة فى الدول التسعة عشرة بمنطقة اليورو زادت 0.4% عن الشهر السابق، فى حين ارتفعت 2.8 % على أساس سنوي.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شهرية بنسبة 0.2 % وارتفاعا سنويا نسبته 2.3%.
وقال يوروستات إن مبيعات الملابس والأحذية تعافت من انخفاض نسبته 0.6% فى يناير لترتفع 1.9% فى فبراير عن الشهر السابق و2% عن مستواها قبل عام.
وعلى أساس سنوي، سجلت المبيعات عبر الإنترنت أكبر زيادة، إذ ارتفعت 8.8% فى فبراير شباط، بعدما زادت 6.8% فى يناير.
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