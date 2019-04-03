الإسكان ترفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق ومناطق الخدمات بـ 6 أكتوبر

كتب: أحمد أبوعقيل

أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم البدء فى رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق، ومناطق الخدمات، والمناطق الشاغرة بالمدينة، وتقدر بحوالى أكثر من 5 ملايين متر مكعب.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه وقع بروتوكولاً مع وزارة الإنتاج الحربى، بالتنسيق مع شئون البيئة، لرفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق، ومناطق الخدمات، والمناطق الشاغرة بالمدينة، وذلك فى إطار توفير بيئة نظيفة، وإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.​