التموين تعلن محددات المرحلة الثالثة لاستبعاد غير مستحقي الدعم

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم وهى مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، متوسط مصاريف المدراس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل فى المدراس، حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ضرائب 100 ألف فأكثر، أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين فأكثر، أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، سيارة موديل 2015 فأعلى.

وأشار المصيلحي بأن أصحاب البطاقات التموينية التي انطبقت عليهم المحددات يتم إعلامهم بذلك عن طريق الرسائل التي تظهر في "بون صرف" التموين او الخبز ولا يتم...

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