رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ تكليفات الرئيس حول استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية في مصر. وحضر الاجتماع وزراء الإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى بالإتجاه الي تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، نظراً للعائد الاقتصادى من استخدام الكهرباء بدلاً من الوقود التقليدي، هذا فضلاً عن...
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