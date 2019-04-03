شكرا لقرائتكم خبر عن سنوك: الغاز المسال سيكون جزءا كبيرا من تجارة أمريكا والصين فور حل التوترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة النفط البحرى الوطنية الصينية (سنوك) اليوم الأربعاء إن الغاز الطبيعى المسال سيصبح جزءا كبيرا من التجارة الصينية الأمريكية فور تسوية التوترات بين البلدين بشكل ملائم. وأضاف لى هوى نائب رئيس سنوك على هامش مؤتمر فى شنغهاى أن الغاز المسال سيظل مهيمنا على واردات الغاز الطبيعى الصينية وأنه شكل بالفعل 60% من واردات الغاز العام الماضى.

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