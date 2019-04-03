شكرا لقرائتكم خبر عن سبيربنك الروسى يتوقع 5 مليارات دولار من بيع دينيزبنك التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سبيربنك الروسى المملوك للدولة اليوم الأربعاء إنه يتوقع الحصول على ما إجماليه خمسة مليارات دولار من بيع دينيزبنك التركى إلى بنك الإمارات دبى الوطنى، أكبر بنك فى دبى، شاملة رأس المال والديون ذات الأولوية وغير ذات الأولوية. وقال سبيربنك إن سعر البيع محسوب على أساس 1.05 مثل رأسمال دينيزبنك وفقا لمعايير المحاسبة المالية الدولية.

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