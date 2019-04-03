شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: طاقة الكهرباء المولدة من الرياح تنمو 50% عالميا بحلول 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير لمجلس طاقة الرياح العالمى اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن ترتفع طاقة الكهرباء المولدة من الرياح عالميا بنسبة 50 % فى السنوات الخمس المقبلة مع انخفاض تكلفة التكنولوجيا أكثر فى حين تقود الأسواق الناشئة النمو.

وقال المجلس فى تقريره السنوى عن القطاع إنه جرى العام الماضى إضافة منشآت جديدة بقدرة 51.3 جيجاوات لتصل الطاقة الإجمالية لتوليد الكهرباء من الرياح إلى 591 جيجاوات.

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وتوقع المجلس إضافة طاقة جديد تزيد على 300 جيجاوات بحلول 2023 تقودها الأسواق الناشئة فى إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، فضلا عن منافسة متزايدة من المنشآت البحرية لتوليد الكهرباء من الرياح.

وتابع: "على المدى القصير سيظل الدعم الحكومي، فى صورة برامج المزادات والعطاءات وأهداف للطاقة المتجددة، محركا مهما لإقامة منشآت جديدة.

"بالإضافة إلى ذلك، تتزايد فرص أن تعمل طاقة الرياح على أساس تجارى مع مواصلة الصناعة إثبات قدرتها على المنافسة من حيث التكلفة وتنامى الاتفاقات الثنائية مثل اتفاقات شراء الكهرباء مع الشركات".