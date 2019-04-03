شكرا لقرائتكم خبر عن الطلب الصينى على الغاز سيبلغ 360 مليار متر مكعب فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال لى هوى نائب رئيس شركة النفط البحرى الوطنية الصينية (سنوك) اليوم الأربعاء إن الطلب الصينى على الغاز سيصل إلى 360 مليار متر مكعب فى 2020 ويرتفع إلى 480 مليار متر مكعب بحلول 2025.

وأضاف خلال مؤتمر فى شنغهاى أن الصين وضعت نفسها تحت ضغط بتوقيعها الكثير من عقود التوريد طويلة الأجل بأسعار مرتفعة نسبيا.