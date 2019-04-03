شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة بقيادة سعودية تفوز بعقد بناء خط أنابيب غاز فى بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تشغيل شبكة خطوط الغاز الوطنية البلغارية اليوم الأربعاء إن اتحاد شركات بقيادة أركاد للهندسة السعودية ومشروع مشترك مقره ميلانو بين أركاد وايه.بي.بى فاز بعقد لبناء خط أنابيب سينقل الغاز الطبيعى الروسى عبر بلغاريا. تسرع بلغاريا خطى بناء خط الأنابيب الذى سيبلغ طوله 474 كيلومترا لربط حدودها الجنوبية مع تركيا بحدودها الغربية مع صربيا، بهدف ربط مشروع خط الأنابيب المزدوج "تُرك ستريم" الذى تدعمه روسيا مع صربيا والمجر.

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