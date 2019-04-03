شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تشارك فى اجتماعات مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، بأعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظى البنك السنوية والتى تنعقد على مدار يومى 5 و6 أبريل بمدينة مراكش بالمغرب.

يشهد اجتماع هذا العام أكثر من 2000 مشارك، وقالت "السعيد": "إن الفعالية توفر منصة مثالية لصانعى القرار لمناقشة قضايا التنمية والتحديات واستكشاف الفرص التى تواجه البلدان الأعضاء فى مجموعة البنك".

كما تشهد الدورة الحالية توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة مع المغرب، ومجموعة من الدول الأعضاء وتشكل تلك الدورة محطة لتقييم أداء الهيئات المكونة للمجموعة، ووضع استراتيجيتها المستقبلية.

ومن المقرر أن تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على هامش الاجتماع بجلسة النقاش حول "كيف يمكن للمراجعة الوطنية الطوعية المساهمة فى تمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، كما تشارك كذلك فى اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول "مطلب التحول وحماية مستقبل بلداننا".

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وأوضحت "السعيد"، أن الدورة الـ 44 من اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية، ستشهد عقد عدة لقاءات لمجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية وعددًا من الأحداث الجانبية متضمنة الاجتماع السنوى السادس والعشرين لمجلس محافظى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوى الثانى عشر لمجلس محافظى صندوق التضامن الإسلامى للتنمية.

إضافة إلى الجمعية العامة التاسعة عشرة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والجمعية العامة الرابعة عشرة للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة، كما يقوم عدد من المؤسسات بعقد اجتماعاتها العامة على هامش اجتماع البنك منها جمعية مؤسسات تمويل التنمية فى الدول الأعضاء فى البنك الإسلامى للتنمية واتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية واتحاد المقاولين من الدول الإسلامية.

جدير بالذكر أن، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى البنك تعقد فى المقر الرئيسى بجدة، ودورتين فى بلدين عضوين فى منظمة التعاون الإسلامى، حيث تم عقدها العام الماضى بتونس على أن تنظم هذا العام بالمغرب لتعود فى 2020 إلى المقر الرئيسى فى جدة.

وكان قد تم تعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، محافظًا لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية فى أغسطس الماضى بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.