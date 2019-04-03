شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك تحدد سعر خام مربان عند 68.60 دولار للبرميل فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمى لخامها القياسى خام مربان في مارس عند 68.60 دولار للبرميل ارتفاعا من 66.35 دولار في فبراير.

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