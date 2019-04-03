البنوك تدرس إصدار بطاقات "لا تلامسية".. ماذا توفر للعملاء؟

كتبت- منال المصري

تجري البنوك، حاليًا، تجارب الأداء لاختبار خاصية الدفع اللاتلامسي على بطاقة ميزة المدفوعة مسبقًا لتمكين العملاء من السداد عن بعد، بالتعاون مع شركة بنوك مصر (123)، وفقًا لما قاله مسؤولو تجزئة مصرفية لمصراوي.

والبطاقة اللاتلامسية هي عبارة عن بطاقة بنكية اعتيادية، لكنها تسمح بالدفع إلكترونيًا عن بعد دون تمرير الكارت داخل ماكينة الدفع "بوينت أف سيل" لدى التجار وهي تشبه بطاقة المترو الذكية.

وتلقت البنوك قبل أسبوعين تعليمات واضحة من البنك المركزي بالعمل على إصدار بطاقات "ميزة" لاتلامسية قبل نهاية شهر مايو المقبل.

ومن...