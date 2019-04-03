شكرا لقرائتكم خبر عن برنت يقترب من 70 دولارا مرتفعا لليوم الرابع والان نبدء بالتفاصيل
وزادت العقود الآجلة لبرنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 69.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0554 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في وقت سابق 69.87 دولار وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر تشرين الثاني وهي المرة الأخيرة التي تجاوز فيها مستوى 70 دولارا.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 62.84 دولار للبرميل وكان ارتفع في وقت سابق إلى 62.90 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني.
ومعظم الفترة منذ بداية العام الحالي، تلقت أسعار النفط دعما من جهود الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء من خارجها مثل روسيا - فيما يعرف بتحالف أوبك+ - إذ تعهدوا بخفض الامدادات هذا العام حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.
وخلص مسح أجرته رويترز هذا الأسبوع إلى أن إنتاج أعضاء أوبك سجل أقل مستوى في أربعة أعوام في مارس آذار.
وقال مسؤول أمريكي أمس الثلاثاء إن ثلاثا من الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني خفضت وارداتها من خام إيران إلى الصفر، مضيفا أن تحسن أوضاع سوق النفط العالمية سيساهم في خفض صادرات الخام الإيرانية أكثر.
وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يوم الثلاثاء إن واشنطن ستواصل الضغط على صناعة النفط في فنزويلا ومن يدعمونها من خلال العقوبات الاقتصادية مضيفا أن أسعار النفط العالمية منخفضة لدرجة تسمج بهذه الإجراءات.
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