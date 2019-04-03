ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 19.71% في مارس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين التركي 19.71 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار، بما يتجاوز بقليل فحسب المتوقع في استطلاع رويترز البالغ 19.57 بالمئة وقراءة فبراير شباط البالغة 19.67 بالمئة.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 1.03 بالمئة في مارس آذار، متجاوزا أيضا متوسط التوقعات البالغ 0.92 بالمئة. ونزل التضخم السنوي عن ذروة 15 عاما فوق 25 بالمئة المسجلة في أكتوبر تشرين الأول.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.58 بالمئة عن الشهر السابق في مارس آذار ليبلغ معدل الزيادة السنوية 29.64 بالمئة.