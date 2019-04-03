5198 عملية توثيق عقود شركات 67% منها في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سجلت عمليات توثيق عقود الشركات في مناطق المملكة ارتفاعا بنسبة 8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وأظهرت بيانات منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل، أن إجمالي عمليات توثيق عقود الشركات في تلك الفترة بلغت 5198 عملية، مقابل 4824 عملية في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للمنصة، فإن منطقة الرياض تصدرت القائمة بـ 3511 عقدا تم توثيقه لشركات، تمثل نسبة 67.5% من إجمالي العقود، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 597 عقدا، ثم المنطقة الشرقية بـ 550عقدا، فيما شهدت المدينة المنورة توثيق 363 عقدا، والقصيم بـ 74 عقدا.
وسجلت منطقة عسير 36 عقدا، تليها نجران بــ 22 عقدا، ثم حائل بــ 19 عقدا، فالجوف بتسعة عقود، وتبوك بستة عقود، ثم الحدود الشمالية بـخمسة عقود، وجازان بأربعة عقود، إلى الباحة التي سجل فيها عقدان فقط خلال الأشهر الستة الماضية.
يذكر أن وزارة العدل أطلقت خدمة التوثيق الالكتروني لعقود تأسيس الشركات، بالشراكة مع وزارة التجارة، بما يمكن العملاء من توثيقها الكترونيا دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كتابة العدل.
عمليات توثيق عقود الشركات
نسبة الزيادة
7.75%
النصف الأول 1440
5198 عملية
النصف الأول 1439
4824 عملية
توثيق عقود الشركات وفق المناطق:
الرياض 3511
مكة المكرمة 597
الشرقية 550
المدينة المنورة 363
القصيم 74
عسير 36
نجران 22
حائل 19
الجوف 9
تبوك 6
الحدود الشمالية 5
جازان 4
الباحة 2
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