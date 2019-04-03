5198 عملية توثيق عقود شركات 67% منها في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت عمليات توثيق عقود الشركات في مناطق المملكة ارتفاعا بنسبة 8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وأظهرت بيانات منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل، أن إجمالي عمليات توثيق عقود الشركات في تلك الفترة بلغت 5198 عملية، مقابل 4824 عملية في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للمنصة، فإن منطقة الرياض تصدرت القائمة بـ 3511 عقدا تم توثيقه لشركات، تمثل نسبة 67.5% من إجمالي العقود، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 597 عقدا، ثم المنطقة الشرقية بـ 550عقدا، فيما شهدت المدينة المنورة توثيق 363 عقدا، والقصيم بـ 74 عقدا.

وسجلت منطقة عسير 36 عقدا، تليها نجران بــ 22 عقدا، ثم حائل بــ 19 عقدا، فالجوف بتسعة عقود، وتبوك بستة عقود، ثم الحدود الشمالية بـخمسة عقود، وجازان بأربعة عقود، إلى الباحة التي سجل فيها عقدان فقط خلال الأشهر الستة الماضية.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت خدمة التوثيق الالكتروني لعقود تأسيس الشركات، بالشراكة مع وزارة التجارة، بما يمكن العملاء من توثيقها الكترونيا دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كتابة العدل.

عمليات توثيق عقود الشركات

نسبة الزيادة

7.75%

النصف الأول 1440

5198 عملية

النصف الأول 1439

4824 عملية

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توثيق عقود الشركات وفق المناطق:

الرياض 3511

مكة المكرمة 597

الشرقية 550

المدينة المنورة 363

القصيم 74

عسير 36

نجران 22

حائل 19

الجوف 9

تبوك 6

الحدود الشمالية 5

جازان 4

الباحة 2