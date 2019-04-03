شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يقترب من 70 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، اليوم الأربعاء، ليقترب برنت من 70 دولارا للبرميل، إذ ألقى الدعم الذى يلقاه الخام من تخفيضات الإمدادات التى تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية بظلاله على زيادة غير متوقعة للمخزونات الأمريكية.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن العقود الآجلة زادت لبرنت 36 سنتا، بما يعادل 0.5 % إلى 69.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:54 (بتوقيت جرينتش)، بعد أن سجل فى وقت سابق 69.87 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر، وهى المرة الأخيرة التى تجاوز فيها مستوى 70 دولارا.

وأضافت أنه صعد خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكى 26 سنتا، أو 0.4 %، إلى 62.84 دولار للبرميل، وكان قد ارتفع فى وقت سابق إلى 62.90 دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ 7 نوفمبر الماضي.

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ومنذ بداية العام الحالي، تلقت أسعار النفط دعما من جهود الدول الأعضاء فى أوبك وحلفاء من خارجها مثل روسيا، فيما يعرف بتحالف "أوبك، إذ تعهدوا بخفض الامدادات هذا العام حوالى 1.2 مليون برميل يوميا.

وكان المبعوث الأمريكى الخاص لإيران براين هوك قد أعلن - فى وقت سابق - أن 3 من الدول الثمانى التى منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيرانى خفضت وارداتها من خام إيران إلى الصفر، مضيفا أن تحسن أوضاع سوق النفط العالمية سيساهم فى خفض صادرات الخام الإيرانية أكثر.

يذكر أن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس قال - أمس - إن واشنطن ستواصل الضغط على صناعة النفط فى فنزويلا ومن يدعمونها من خلال العقوبات الاقتصادية، مضيفا أن أسعار النفط العالمية منخفضة .