10.1% زيادة فى أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة عام 2017 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصــدر الجهاز المركزى للتعبئة العــامـة والإحصـاء اليـوم الأربعاء الموافـق 3 / 4 / 2019 النشــــرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالى للعام الجامعى 2017 /2018.
ومن أهم المؤشرات ما يلي:
وجود 2.985 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالى للعام الجامعى 2017 /2018 مقابل 3.031 مليون طالب عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدره 1.5%.
الجامعات الحكومية والأزهر:
وجود 2.212 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 74.1% من اجمالى طلاب التعليم العالى عام 2017/2018، مقابل 2.274 مليون طالب عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدره 2.7%، 25 جامعة تحتوى على 503 كلية منها 272 كلية نظرية بها عدد 1.725مليون طالب بنسبة 77.9%، 231كلية عملية بها 488 ألف طالب بنسبة 22.1% من إجمالى الجامعات الحكومية والأزهر، 94 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام 2017/2018.
● الجامعات الخاصة:
يوجد 170 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة يمثلون 5.7٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام 2017/2018 مقابل 154.8 ألف طالب عام 2016 / 2017 بنسبة زيادة قدرها 10.1%، 26 جامعة تحتوى على 148 كلية منها 53 كلية نظـرية بعدد 44 ألف طالب بنسبة 25.6%، 95 كلية عملية بعدد 126.7 ألف طالب بنسبة 74.4%من إجمالى طلاب الجامعات الخاصة، 9831عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام 2017 / 2018.
● المعاهد العليا الخاصة:
يوجد 404 ألف طالب مقيد بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 13.5% من إجمالى طلاب التعليم العالى عام 2017/2018 مقابل 410.8 ألف طالب عام 2016 / 2017 بنسبة انخفاض قدره 1.8%، 8987 عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام 2017/2018.
● الأكاديميات:
يوجد 31.2 ألف طالب مقيد بالأكاديميــات يمثلون 1 % من إجمالى طلاب التعليم العالى عام 2017/2018، مقابل 31ألف طالب عـام 2016/2017 بنسبة زياده قدرها 0.6%، 2292عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام2017/2018 .
● المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومى / خاص):
يوجد 132.1 ألف طالب مقيد بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 4.4% من إجمالى طلاب التعليم العالى عام 2017 /2018 مقابل 123.3 ألف طالب عام 2016 / 2017 بنسبة زيادة قدرها 7.2%، 2908عضو هيئــة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة عام 2017 /2018.
● المعاهد المتنوعة الخاصة:
يوجد 35.8 ألف طالب مقيد بالمعاهد المتنوعة الخاصة يمثلون 1.2٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام2017/2018 مقابل 36.6ألف طالب عام 2016 / 2017 بانخفاض قدره 2.3%، 461 عضو هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام 2017/2018 .
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