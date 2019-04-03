شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-4-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 3-4-2019، بين الارتفاع الطفيف لبعض العملات والاستقرار لعملات أخرى، حيث واصل كل من، سعر الدولار والريال السعودى استقرارهما أمام الجنيه المصرى عند ختام تعاملات الأمس، فيما شهد سعر الدينار الكويتى ارتفاعاً طفيفاً اليوم، وكذلك سعر اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، مقارنة بأسعار إغلاق أمس الثلاثاء.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الثلاثاء، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.26 جنيه للشراء، 17.36 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى، والذى ارتفع به قرشين عن البنك الأهلى، 17.28 جنيه للشراء، و 17.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.39 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك البركة

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.33 جنيه للشراء، 19.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.65 جنيه للشراء، و 22.83 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.6 جنيه للشراء، و 4.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض "طفيفاً" سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم،وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 56.7 جنيه للشراء 57.1 جنيه للبيع.