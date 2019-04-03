شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.29% خاسرة 29.28 نقطة، ليصل إلى مستوى 10171.90 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 6 ملايين سهم بقيمة 119.8 مليون ريال قطرى عبر 3291 صفقة، وارتفع 19 سهما، وانخفض 23 سهما، واستقر سهميت. وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.88%، أعقبه الاتصالات بنسبة 0.44%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.08%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%.

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