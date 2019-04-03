شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل إزاء محادثات التجارة يغذى مكاسب الدولار الاسترالى واليوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدولار الاسترالى واليوان الصينى اليوم الأربعاء بفضل آمال التوصل إلى اتفاق بين بكين وواشنطن لإنهاء النزاع التجارى بينهما.

ولقيت الأسواق دعما من تقارير عن إحراز تقدم فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن بيانات تبعث على الاطمئنان عن أنشطة المصانع فى البلدين فى الأيام الأخيرة لترتفع الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى فى سبعة أشهر.

وفى أسواق العملة قاد ذلك إلى انتعاش فى الدولار الاسترالى واليوان الصيني.

وزاد الدولار الاسترالى 0.6 %إلى 0.7115 دولار أمريكى ليعوض معظم الخسائر التى منى بها أمس الثلاثاء بعد اجتماع البنك المركزي.

وارتفعت العلمة الصينية 0.2% فى الأسواق الخارجية إلى 6.7115 يوان مقابل الدولار وأشار المحللون إلى تفاؤل أكبر إزاء زخم الاقتصاد الصينى ومفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة.

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وصعد الجنيه الاسترلينى أكثر بعد مكاسب الليلة الماضية عقب إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماى عن محادثات مع حزب العمال المعارض فى مسعى لكسر الجمود الذى يعترى عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وزاد اليورو مع هبوط الدولار من مستوياته المرتفعة ليلامس 1.1219 دولار خلال الجلسة الأوروبية.

ونزلت العملة الموحدة عن 1.12 دولار يوم الثلاثاء لتقترب من أقل مستوى فى 21 شهرا، إذ دفعت المخاوف بشأن الضعف النسبى لاقتصاد منطقة اليورو المستثمرين لشراء الدولار.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام منافسيها، وفقد مؤشرها 0.2% ليسجل 97.165 بعد أن صعد لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع عند 95.517 فى اليوم السابق.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.2% اذ قوض صعود الأصول عالية المخاطر الطلب على العملة التى يشتريها المستثمرون عادة حين يسعون للأمان.

ونزلت العملة اليابانية إلى 111.55 ين للدولار.