شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية مستعدة لشراء القمح المحلي للموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء نقلا عن بيان للمؤسسة العامة للحبوب إن المؤسسة أعلنت جاهزيتها لشراء القمح من المحصول المحلي للموسم الحالى وقالت المؤسسة إنها أطلقت حزمة من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية لتسهيل العملية على المزارعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة الحبوب السعودية مستعدة لشراء القمح المحلي للموسم الحالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.