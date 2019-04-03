شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.93% رابحا 25.44 نقطة ليصل إلى مستوى 2755.34 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 111.9 مليون سهم محققة ما قيمته 234.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2286 صفقة ل29 سهما، وارتفع 15 سهما، فيما انخفض 10 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.95%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.17%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.13%، ثم شركة الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4.65%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دى إكس بى انترتمينتس بنسبة 1.88%، ثم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.44%