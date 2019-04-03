مراحل إنشائية متقدمة في مشروع الواجهة المائية بأبوظبي "ياس باي"

أبوظبي - الخليج 365 :

كشفت "ميرال"، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، اليوم عن العديد من المستجدات الخاصة بتطوير "ياس باي"، مشروع الواجهة البحرية المرتقب للسكن والعمل والترفيه في جزيرة ياس. وسيحتضن "ياس باي" عند اكتماله مجموعة من التجارب الفريدة الأحدث في أبوظبي، والتي ترتقي بالقسم الجنوبي من جزيرة ياس، وتساهم في تحقيق طموح ’ميرال‘ بجعل الجزيرة إحدى أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام.

وتتضمن المستجدات الإنشائية لمشروع "ياس باي" اكتمال الأعمال الخرسانية لأحد الفندقين المقرر إنشاؤهما، والذي يتم تشغيله من قبل "هيلتون"، إضافة إلى أعمال البنية التحتية للطرق، وتنسيق المناظر الطبيعية للمساحات العامة، والحدائق والممشى. وعند اكتماله، سيضم المشروع ميدان "ياس باي"، ومنطقة "ياس باي ريزيدنسز" – التي يتوقع أن يسكنها 15 ألف شخص – وممشى ورصيفاً بحرياً يحتوي على 37 مقهى ومطعماً، و19 متجراً، ونادٍ شاطئي، وفندقين، فضلاً عن احتضانه المقر الجديد للمنطقة الإعلامية twofour54 في أبوظبي.

وخلال زيارته الميدانية الأخيرة للموقع، شهد المهندس محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال"، اكتمال أحدث مراحل المشروع بما في ذلك الصب النهائي للخرسانة الخاصة بسقف الفندق الأول.

وقال الزعابي معلقاً على هذا الحدث الهام: "مع تقدم الأعمال الإنشائية في ’ياس باي‘، نقترب أكثر من اكتمال المجتمع الحيوي الأحدث في أبوظبي وعلى جزيرة ياس. ويساهم هذا التقدم في مراحل الإنشاء في استقطاب المستثمرين الذين بات بإمكانهم الآن الانضمام إلى ’ميرال‘ في مسيرتها لتطوير هذه الواجهة البحرية المذهلة".

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ويوفر مشروع "ياس باي" مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بما في ذلك قطع الأراضي الجاهزة لإنشاء الأبنية السكنية والمتاجر والمدارس. وأضاف الزعابي: "بدأنا التباحث مع عدد من الشركاء المحتملين، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع المستثمرين الطامحين للمساهمة معنا في تطوير التجارب الفريدة في ’ياس باي‘".

وقطعت العديد من مراحل المشروع أشواطاً كبيرةً في أعمالها الإنشائية؛ ففي شهر مارس، بلغ ميدان "ياس باي" مرحلة مهمة مع تركيب أطول دعامة لسقف الميدان. وسيساهم هذا الميدان الداخلي متعدد الأغراض الأول من نوعه في أبوظبي في الارتقاء بقطاع الترفيه الحي في دولة الإمارات، وتعزيز مشهد الحياة المعاصرة للعاصمة عبر استضافة طيف متنوع من فعاليات الأعمال والفعاليات الخاصة الضخمة.

وتعمل "ميرال" على تطوير تجربة عالمية المستوى لزوار جزيرة ياس. ويشكل مشروع "ياس باي" إضافة متميزة تدعم الطابع العصري في القسم الجنوبي من الجزيرة، وتعزز جاذبيتها كوجهة سياحية رائدة.