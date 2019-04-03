"شوبا العقارية" تحقق مبيعات قياسية بـ 500 مليون درهم في دبي خلال الربع الأول 2019

سجلت "شوبا العقارية"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، مبيعات قياسية بقيمة 500 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2019.
وتأكيداً على الاهتمام القوي من المستثمرين بالمشاريع السكنية التي تطلقها "شوبا العقارية"، ارتفعت مبيعات الشركة من يناير إلى مارس 2019 بنسبة 33% فوق الرقم المستهدف البالغة قيمته 375 مليون درهم لكل ربع سنوي.
وكانت "شوبا العقارية" قد أعلنت العام الماضي عن عزمها تحقيق مبيعات إجمالية تصل إلى 1.5 مليار درهم (408.4 مليون دولار) في 2019، مع زيادة الرقم المستهدف بنحو الثلثين ليصل إلى 2.5 مليار درهم (680.7 مليون دولار) بحلول العام 2021. وضمن مساعيها إلى تعزيز عوائدها، تسعى الشركة إلى مضاعفة حصتها السوقية الحالية لتصل إلى 5% في عام 2021.
وبذلك تكون الشركة قد اختتمت الربع الأول من 2019 بنجاح مدفوعة بحجم الاستجابة الإيجابي من المستثمرين والمشترين الدوليين.
وبهذه المناسبة، قال تيرثانكار جانجولي، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة شوبا العقارية: "يعكس الأداء الممتاز لشركتنا قوة القطاع العقاري في دبي الذي تقوده ركائز اقتصادية ناضجة وإطار عمل تنظيمي قوي. ونحن نقدم من خلال مشروعنا ’شوبا هارتلاند‘ خيارات سكنية عالمية المستوى تتميز بتصاميمها الرائعة وجودة البناء العالية، ما يثبت وجود طلب مستمر على المشاريع السكنية الفاخرة بغض النظر عن أوضاع السوق. وتهدف استراتيجيتنا إلى توفير قيمة مضافة لعملائنا على المدى البعيد ومواصلة التركيز على نقاط قوتنا الرئيسية".
يذكر أن مشروع "شوبا هارتلاند" يقع في قلب مدينة محمد بن راشد آل مكتوم التي تعد من أكثر المناطق الراقية في دبي. ويحتل المشروع مساحة 8 ملايين قدم مربعة على طول قناة دبي المائية. كما يتماشى هذا المجمع السكني مع أعلى معايير الراحة وتحيط به مساحات خضراء وارفة. ويضم المجمع شققاً سكنية فاخرة، ومجموعة من الفلل المميزة، وشقق تاون هاوس عالية الجودة، فضلاً عن توفر خيارات المطاعم والتجزئة والترفيه المنوعة.
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