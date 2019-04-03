بروبرتي فايندر تؤكد تصدّر عمالقة التطوير العقاري لمشهد مبيعات الوحدات السكنية في دبي

دبي - الخليج 365 :

تحافظ كبرى شركات التطوير العقاري في دبي على صدارتها من حيث مبيعات العقارات السكنية؛ إذ استأثرت ’إعمار العقارية‘ و’دبي هيلز استيت‘ و’نخيل‘ بمعظم مبيعات العقارات في دبي خلال أول شهرين من 2019، وذلك بحسب تقرير أصدره فريق البحوث والبيانات التابع لـ’بروبرتي فايندر‘، المنصة العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالنسبة لحجم المبيعات، فقد باعت ’إعمار‘ 1,374 وحدة سكنية خلال يناير وفبراير 2019، أي ما يعادل 24% من إجمالي المبيعات في السوق، بينما باعت ’دبي هيلز استيت‘، وهي مشروع مشترك بين ’إعمار‘ و’مراس‘، 601 من وحداتها السكنية (أي 10% من إجمالي مبيعات السوق)، في حين باعت ’نخيل‘ 359 وحدة سكنية تعادل 6% من إجمالي مبيعات السوق.

كما تشير بيانات ’بروبرتي فايندر‘ إلى أن ’إعمار‘ و’مراس‘ و’دبي القابضة‘ تعتبر من بين شركات التطوير العقاري القليلة التي أطلقت مشاريعاً على المخطط خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما ركزت الشركات الأخرى على تصفية وحداتها الجاهزة.

أمّا قائمة شركات التطوير العقاري الأخرى التي سجلت مبيعات إيجابية للوحدات العقارية خلال أول شهرين من العام الجاري، فتشمل بحسب بيانات ’بروبرتي فايندر‘ كلاً من ’داماك العقارية‘ و’دبي القابضة‘ و’سيفن تايدز إنترناشيونال‘ و’عزيزي للتطوير العقاري‘ و’دانوب العقارية‘.

كما تقف ’إعمار‘ في الصدارة على صعيد قيمة المبيعات أيضاً، مع وصول قيمة مبيعاتها إلى 3.56 مليار درهم إماراتي، تليها ’دبي هيلز استيت‘ بمبيعات قيمتها 1.08 مليار درهم إماراتي، ومن ثم ’دبي القابضة‘ بـ 664 مليون درهم إماراتي.

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وتشير هذه الأرقام إلى إقبال المستثمرين الواضح على شراء الوحدات على المخطط بأسعارٍ مدروسة بعناية، والتي يتم تطويرها من قبل أسماء مرموقة تتيح خطط سداد مريحة.

وتعليقاً على الموضوع، قالت لينيت عباد، مديرة قسم البيانات والبحوث لدى ’بروبرتي فايندر‘: "شهد العام الماضي تحوّل العديد من المستأجرين طويلي الأمد إلى مالكين في تطور يُعزى جزئياً إلى الأسعار المشجعة وخطط السداد المريحة في المشاريع المنجزة حديثاً، مما أفضى إلى توجه إيجابي يسمح للمستثمرين في الوحدات على المخطط بالاستفادة من الأسعار المعقولة، وذلك بالتوازي مع الزيادة في أعداد مالكي الوحدات السكنية".

واحتلت كل من ’إعمار العقارية‘ و’دبي هيلز استيت‘ و’دبي القابضة‘ المراتب الثلاث الأولى على صعيد مبيعات الوحدات على المخطط خلال يناير وفبراير؛ حيث باعت ’إعمار‘ 1,043 وحدة على المخطط لتسيطر على السوق بحصة قدرها 34%، بينما باعت ’دبي هيلز استيت‘ 539 وحدة سكنية تعادل 18% من إجمالي المبيعات، وباعت ’دبي القابضة‘ 163 وحدة سكنية على المخطط تعادل 5% من إجمالي مبيعات السوق بحسب إحصائيات ’بروبرتي فايندر‘.

وواصلت عباد حديثها بالقول: "ارتفعت حصة ’إعمار‘ بنسبة 13% منذ بداية العام، لتستأثر بـ49% من الحصة السوقية خلال أول شهرين من 2019".

ومن حيث قيمة مبيعات الوحدات على المخطط، فإن ’إعمار‘ تحتلّ الصدارة أيضاً بمبيعات قيمتها 2.45 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو نصف إجمالي مبيعات السوق (49%)، لتليها ’دبي هيلز استيت‘ بفارق ملحوظ بمبيعات قيمتها 688,200 درهم إماراتي (14% من إجمالي مبيعات السوق)، في حين احتلت ’دبي القابضة‘ المرتبة الثالثة بمبيعات قيمتها 308,242 درهم إماراتي (6% من إجمالي مبيعات الوحدات على المخطط).