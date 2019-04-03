مؤسسة التمويل الدولية تستثمر في شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (ميج) لتوفير فرص العمل وتعزيز النمو...

القاهرة - الخليج 365 :

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عضو بمجموعة البنك الدولي، عن تقديمها تمويلاً يصل إلى 100 مليون دولار لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (ميج)، وهي شركة رائدة في تصنيع العبوات الزجاجية في مصر، من أجل دعم برنامج النفقات الرأسمالية للشركة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القطاع الصناعي في مصر.

سيساعد هذا الإستثمار شركة ميج على زيادة إنتاجها من العبوات الزجاجية التي تستخدمها مجموعة متنوعة من الشركات، مثل شركات صناعة المشروبات وشركات الأدوية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم هذا التمويل في تعزيز مكانة الشركة على المستوى الدولي وزيادة صادراتها السنوية. كما سيساعد الشركة في التوسع محليًا وخلق آلاف الوظائف والحفاظ على العمالة الحالية. يأتي هذا التمويل في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الصناعي في مصر ودعم الصادرات التي تُعد مصدرًا رئيسًا للعملة الأجنبية.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر إن :"المصنعين مثل شركة ميج يعدون جزءًا مهمًا من الاقتصاد المصري، فهم لا يخلقون وظائف وفرص على المستوى المحلي فحسب، بل أيضًا يتفوقون على المستوى الدولي، وهذا دليل على جاذبية مناخ الأعمال في مصر والإمكانيات لدى الشركات المصرية لإثبات ريادتها على المستوى الدولي".

وأكد السيد/عبد الجليل بشر، رئيس مجلس إدارة شركة ميج أن: "هذا الاستثمار يُعد بمثابة شهادة على موهبة القوى العاملة والأداء العالي بقيادة فريق إداري منظم ومبتكر يواصل قيادة رحلتنا على مدار 38 عامًا وتحسين الأداء باستمرار من خلال تقديم خدمة متفوقة ومنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية لجميع عملائنا في مصر وفي أسواق التصدير الخاصة بنا".

تعد الشركات الصناعية مصدرًا رئيسًا للوظائف والعاملة الماهرة في مصر وكما تتمتع بشبكة علاقات قوية مع الشركات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء البلاد.

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وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال"، أحد الشركاء الرئيسيين في مجموعة ميج: "لقد عملنا عن كثب مع مؤسسة التمويل الدولية من خلال عدد من المشروعات، ومؤخراً، عملنا على تمويل خطط التوسع المستمرة لمجموعة ميج. لقد أبرزت استراتيجية توسع الشركة بقوة عبر مناطق جغرافية جديدة وضمن خطوط إنتاج جديدة موقع شركة ميج باعتبارها شركة رائدة في سوق الزجاج في الشرق الأوسط وإفريقيا. تمتلك الشركة اليوم أحدث المنشآت المخصصة للإنتاج وفريق إدارة قوي، كما تتمتع كذلك بمكانة بارزة تمكّنها من مواصلة النمو. وأضاف: "إن هذا الاستثمار من مؤسسة التمويل الدولية يسلّط الضوء على الثقة في الاقتصاد المصري وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد".

بالإضافة إلى حزمة التمويل، ستقدّم مؤسسة التمويل الدولية خدماتها الاستشارية لشركة ميج لمساعدتها على خفض استهلاكها للطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة. يأتي هذا في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية الرامية لتعزيز كفاءة الموارد في القطاع الصناعي ومساعدة الشركات في المنافسة على المستوى الدولي.

وصرح توماش تيلما، المدير العالمي لإستثمارات التصنيع والأعمال التجارية الزراعية والخدمات لدى مؤسسة التمويل الدولية أن: "استراتيجيتنا في مصر تركز على الاستثمار في الشركات التي تتمتع بإمكانات تصدير قوية، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويساعد على خلق فرص عمل". وأضاف: "إن دعم شركة رائدة، مثل شركة ميج، سيضمن استمرارها في المساهمة في التنمية الاقتصادية في مصر".

جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر قد بلغت رقماً قياسياً خلال العام المالي 2018، حيث استثمرت المؤسسة 1.5 مليار دولار في القطاع الخاص في مصر للمساعدة في خلق فرص العمل، وتحسين البنية التحتية ، وتعزيز النمو الاقتصادي. يشمل هذا الرقم استثمارات مشتركة مع مستثمرين آخرين.