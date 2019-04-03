شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" بين الأقوى بالنفط والغاز عالميا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم احتلت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"المرتبة الأولى إقليمياً، ضمن قائمة "براند فاينانس"البحثية لعلامات شركات النفط والغاز الأكثر قيمة على مستوى العالم لعام 2019.

كما احتلت الشركة الإماراتية المرتبة ال 12 عالمياً بقيمة 8.9 مليار دولار (32.663 مليار درهم) وهي الشركة الأوسطية الوحيدة التي جاءت في القائمة التي صدرت أمس وشملت 50 شركة حول العالم.

وصنف التقرير "أدنوك" كأسرع العلامات التجارية نموا في قطاع النفط والغاز عالمياً، وجاء في التقرير أن الشركة استطاعت الدخول بقوة وترسيخ مكانتها بين أقوى علامات قطاع النفط والغاز على الصعيد العالمي، بفضل تنوع قاعدة أعمالها ومساهمتها الكبيرة باقتصاد دولة.

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وتقدمت "أدنوك" في قوة علامتها التجارية على شركات مثل "جازبروم" الروسية و"شلمبرجر" الأمريكية، إضافة إلى كل من "لوك أويل" و"بتروبراس" و"ريلاينس" و"هاليبرتون" وغيرها، بحسب صحيفة الخليج.

ولم تشهد القائمة أي تغيير في المراكز ال 6 الأولى مقارنة بالعام الماضي، إذ حافظت "شل" على الصدارة ب 42.29 مليار دولار بارتفاع 7%.

تليها كل من "بتروتشاينا" و"سينوبك" و"توتال" و"بريتش بتروليوم" و"شيفرون" و"بتروناس" و"إكسون موبيل" و"إيني" الإيطالية و"إيكينور"، في المراكز من الثاني وحتى العاشر على التوالي.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك " في فبراير الماضي عن حصولها على تصنيف ائتماني مستقل من الدرجة "AA+" من وكالة "فيتش".