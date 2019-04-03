شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي الأول يجمع 1.1 مليار دولار من إصدار سندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات، أن بنك أبوظبي الأول جمع 1.1 مليار دولار من إصدار سندات يبلغ أجلها ثلاث سنوات.

والسندات ذات العائد المتغير، التي باعها بنك أبوظبي الأول، مدرجة في بورصة لندن وبورصة تايبيه، بحسب وكالة رويترز.

وشملت البنوك التي ساهمت في ترتيب الإصدار بنك سيتي وبنك ستاندرد تشارترد.

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وكشف أندريه الصايغ نائب الرئيس التنفيذي للبنك في فبراير الماضي أن البنك يعتزم إصدار سندات بقيمة ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار هذا العام للحصول على السيولة طويلة الأجل لتمويل المشاريع.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح خلال 2018 بلغت 12.1 مليار درهم مقابل 10.9 مليار درهم في 2017.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية للبنك في العام 2018 لتبلغ 19.4 مليار درهم مقابل 19.5 مليار درهم خلال العام 2017.