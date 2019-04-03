شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصارف إماراتية بين أكبر المقرضين إقليمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم احتل بنك أبوظبي الأول مرتبة الصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الإقراض.

وجاء بنك أبوظبي التجاري في الترتيب السادس، ودبي الإسلامي في المركز السابع، حسب قائمة بلومبرج لأكبر البنوك المقرضة في المنطقة.

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وجاءت البنوك الثلاثة ضمن أكبر 10 بنوك مقرضة في المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب وكالة بلومبرج.

وقالت الوكالة إن حجم القروض في المنطقة بلغ 24.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بتراجع 32.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

لكن حجم القروض الممنوحة من بنوك الإمارات ارتفعت 61.2% في نفس الفترة إلى 14.6 مليار دولار، بينما تراجع حجم القروض الممنوحة من البنوك السعودية 75.5% إلى 5.75 مليارات دولار.