شكرا لقرائتكم خبر عن بنك المشرق يعتزم إغلاق فروع تقليدية وتحويل بعضها إلى ذكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعتزم بنك المشرق إغلاق 12 فرعاً من أفرعه التقليدية قبل النصف الثاني من العام الجاري، من أصل 39 فرعاً. كما يتجه إلى تحويل قسم من هذه الأفرع إلى ذكية.

وحول الاستثمارات في التحول الرقمي، قال عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي للبنك ورئيس اتحاد مصارف الإمارات إن البنك يعتزم استثمار حوالي 500 مليون درهم في السنوات الخمس المقبلة.

ولفت إلى أن البنك يعتزم مواصلة التحديث ومواكبة التطور في التكنولوجيا المتقدم قائلاً إن البنك يحتسب الإهلاك المحاسبي على التقنيات المتقدمة والأجهزة الحديثة التي يستخدمها على فترة ثلاث سنوات، بحسب صحيفة الخليج.

وأكد أن البنك يرغب في تقديم خدمات أقرب وأكثر فعالية للعملاء فهو وإن كان يعتزم إغلاق 12 فرعا إلا أنه سيقوم بإنشاء عدد من الأكشاك البنكية ونقاط التواصل في مختلف الأماكن بما يجعلها أقرب للعملاء.

وقال الغرير إن 75% من عملاء البنوك يحصلون على الخدمات الأساسية من البنوك، وقلة هم من يرغبون في الحصول على الخدمات الأكثر تخصصا مثل الرهونات العقارية والقروض الشخصية.

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وأعلن البنك عن تصوّر جديد لفروعه، هو الأول من نوعه في الدولة، بحيث يتضمن أنواعاً مختلفة من الفروع التي تلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء، هي: الفروع الشاملة، وفروع خدمات الأعمال، وفروع الخدمات الذهبية، وفروع الخدمات السريعة والفروع الذكية.

وسيتم توزيع كل فرع بحسب المناطق المختلفة وطبيعة احتياجاتها من الخدمات المصرفية. وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية البنك للتحول الرقمي.

يشار إلى أن البيانات المالية للبنك كشفت في وقت سابق عن تحقيق صافي ربح خلال الربع الرابع من 2018 بلغ 312 مليون درهم، مقابل 388 مليون درهم أرباحه خلال الربع الرابع من 2017.

وعلى نحو آخر، حقق البنك صافي أرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بلغ 2.06 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 2.05 مليار درهم خلال العام 2017، بزيادة بلغت 0.4%.

وبلغ الدخل التشغيلي خلال العام 2018 نحو 5.9 مليار درهم بتراجع سنوي قدره 1.3% مقارنة بمبلغ 6 مليار درهم في 2017.