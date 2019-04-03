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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك رأس الخيمة يعتزم إصدار سندات بـ500 مليون دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعتزم بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" جمع 500 مليون دولار عبر إصدار سندات مقومة بالدولار بأجل 5 سنوات.
ووفقاً لوثيقة صادرة عن الجهات الرئيسية التي تدير الصفقة، فإن تلك السندات ستكون في نطاق سعري يبلغ 185 نقطة أساس فوق معدل الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وبدأ "راك بنك"، التسويق للإصدار أمس، بسعر أولي بلغ 210 نقاط أساس. ويدير الإصدار بنوك "إيه بي سي" و"سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" 8و"أبوظبي الأول" و"آي سي بي سي" و"ستاندرد تشارترد"، بحسب وكالة رويترز.
وكشفت النتائج المالية لبنك رأس الخيمة الوطني في وقت سابق عن ارتفاع أرباحه بنسبة 20.3% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغا 245.7 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 204.2 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2017.
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