شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من دمج أبوظبي المالية وشعاع كابيتال خلال الشهر الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم مجموعة أبوظبي المالية الاستحواذ على شركة شعاع كابيتال في عملية اندماج عكسي.

وأوضحت مصادر أن عملية الاستحواذ ستتم في خلال الشهر الحالي، لافتا إلى أن الشركة الناتجة عن الدمج ستحتفظ باسم مجموعة أبوظبي المالية، بحسب وكالة رويترز.

وتحدث عملية الدمج العكسي عند استحواذ شركة خاصة غير مدرجة على حصة الأغلبية في شركة مساهمة عامة مدرجة.

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والاستحواذ العكسي هو أن تقوم شركة خاصة بإدراج أسهمها في السوق بعد استحواذها على حصة مسيطرة في شركة عامة. ويتيح هذا للشركات بأن تصبح مدرجة في البورصة دون إجراء طرح عام أولي لأسهمها.

وقال متحدث باسم مجموعة أبوظبي المالية في نهاية مارس الماضي إن شركة شعاع كابيتال ومجموعة أبوظبي المالية فوضتا يو.بي.إس وجيه.بي مورجان تشيس آند كو كمستشارين بشأن اندماج محتمل بين شركتي الاستثمار الإماراتيتين.

وأعلنت شركة شعاع كابيتال- في نوفمبر 2016- عن استحواذ مجموعة أبوظبي المالية على 48.36% من رأسمالها.