شكرا لقرائتكم خبر عن "حساب المواطن" السعودي يعلن موعد صرف الدفعة الـ 17 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن حساب المواطن السعودي الذي يقوم بتعويض المواطن السعودي عن آثار الإصلاحات الاقتصادية، بمبالغ نقدية مباشرة، عن موعد صرف الدفعة المقبلة للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط بعد 8 أيام.

وبحسب "تغريدة" على حساب المواطن لتويتر إنه تبقى "8 أيام على إيداع الدفعة السابعة عشرة من برنامج حساب المواطن".

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وأعلن البرنامج في مطلع مارس الماضي بدء إيداع مخصص الدعم للدورة السادسة عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية.

وكشف البرنامج في وقت سابق عن إيداع 2.4 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي دعم البرنامج تمثل الدفعة الخامسة عشرة من قيمة الدعم للمستحقين.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر